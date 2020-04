Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationale de Cai Ferate "CFR" SA si Asocierea RailWorks au semnat joi contractul, in valoare de 2,97 miliarde lei, fara TVA, pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, ceea ce va permite circulatia trenurilor de calatori cu viteza maxima de 160 km/h, a anuntat Ministerul…

- Ieri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a aprobat Nota de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente obiectivului de investitii Cresterea sigurantei traficului de pasageri pe Aerportul International Mihail Kogalniceanu Constanta.Este…

- Aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta va investi 12 milioane lei, fara TVA, pentru cresterea sigurantei traficului de pasageri, dupa ce Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, a aprobat miercuri nota de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii…

- Posta Romana estimeaza un profit brut de 45 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,42 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. ”In bugetul de venituri…

- Guvernul va adopta in ședința de joi, 20 februarie, hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Pod peste raul Dambovița pe DN 73 km 78+519”, județul Arges (Podul Damboviței). Podul va fi amplasat in comuna argeșeana Dambovicioara, sat Podul Damboviței.…

- Pe data de 22 ianuarie s-a constituit comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coron-avirus, format din specialisti, sub coordonarea ministrilor din Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul…

- ​Aplicația de ridesharing Yango a primit un aviz tehnic valabil doi ani de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru funcționarea ca platforma digitala de intermediere a transportului alternativ.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro