Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a refuzat sa comenteze in legatura cu tonul convorbirii telefonice avute cu omologul sau american Donald Trump saptamana trecuta, explicand ca discutiile sale cu Trump si cu alti lideri sunt precum „carnatii: e mai bine sa nu le fie cunoscut continutul”, noteaza…

- Un actor celebru care a fost nominalizat la Oscar a devenit erou și in viața de zi cu zi, nu doar in filmele in care a aparut. El a salvat din mainile a patru talhari un curier. Scenele incredibile s-au petrecut pe o strada din Londra. (Cele mai bune oferte laptopuri) Cunoscut pentru interpretarea detectivului…

- Joseph Campanella, o legenda a filmului american, a murit in cursul zilei de miercuri, la varsta de 93 de ani. Actorul a avut o cariera de peste sase decenii la Hollywood si realizase peste 200 de filme si...

- Retailerul de mobila IKEA lanseaza un card de credit denumit Ikea Visa care le da posibilitatea clientilor de a beneficia de o serie de avantaje, potrivit CNN. Proiectat pentru a transforma cumparaturile la IKEA intr-o activitate mai accesibila, clientii care detin carduri pot castiga recompense…

- 95% dintre startup-uri au planuri de digitalizare, in timp ce 55% dintre ele au adoptat deja strategii digitale; 62% dintre startup-uri spun ca a livra o experienta placuta clientilor este crucial, iar digitalul ajuta in acest sens conform unui studiu...

- Supermodelul de 47 de ani a uimit ieri seara cu apariția sa la premiera spectacolului Summer: The Donna Summer Musical, de la The Lunt-Fontanne Theatre, din New York Asa a aparut Naomi la premiera de pe Broadway. O pantera multicolora. Așa a aratat Naomi, cu parul scurt și rochia curcubeu la premiera…

- Actorul american R. Lee Ermey, un fost puscas marin devenit star la Hollywood, cunoscut pentru interpretarea rolurilor unor militari pragmatici si lipsiti de sensibilitate, precum sergentul Hartman din filmul "Full Metal Jacket", regizat de Stanley Kubrick, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat…

- Orchestra Nationala Radio va sustine un concert cu muzica din jocuri video precum „Super Mario Bros”, „Angry Birds”, „Bioshock 2” si „Chrono Cross”. Spectacolul, intitulat „Game Heroes”, va avea loc pe 4 mai, de la ora 19.00, la Sala Radio din Bucuresti, scrie news.ro.„Game Heroes” are scopul…