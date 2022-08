Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, intrebat daca isi doreste sa fie premier din primavara anului viitor, ca acest lucru nu este pe dorinte si daca vor considera colegii sai ca e cea mai potrivita persoana pentru aceasta functie, atunci va fi prim-ministru. Liderul PSD a adaugat, chestionat daca partidul va…

- Marți seara, in Parcul Rozelor din Timișoara, a avut loc un spectacol aniversar al trupei Phoenix, in cadrul manifestarilor dedicate zilei Timișoarei. Prezentatorul spectacolului l-a invitat pe scena pe primarul Dominic Fritz, momen in care publicul la inceput sa huiduie. Aparent afectat, Fritz a vrut…

- Nicole Elkabbas, o femeie de 44 de ani, a mințit ca are cancer și ca are mare nevoie de bani pentru a-și plati tratamentul. A inițiat o strangere de fonduri, in urma careia s-au adunat 52.000 de euro, dar aceasta a folosit banii pentru a-și intreține un stil de viața extravagant.Anul trecut, dupa ce…

- Gala Destinatia Anului a avut loc, vineri, la Palatul Mogosoaia. Iasi a fost desemnata marea castigatoare la categoria "City Break", iar Toplita la categoria „Localitati Turistice”, ca urmare a numarului mare de voturi din partea publicului.La categoria "City Break", Iasi a castigat premiul…

- Astazi la Chișinau au sosit interpreții ruși Filip Kirkorov, DIVA și Ivan Dimitrenko. Aceștia au fost intimpinați la aeroport de organizator, care a spus ca aceasta "echipa creativa" va evolua la concertul din 19 iunie in Piața Marii Adunari Naționale. "Suntem foarte bucuroși ca am pastrat intriga pina…

- Dupa 40 de ani, ABBA și-au facut aparia pe scena. Mult așteptatul moment istoric s-a produs ieri, la Londra, pe scena spațiului concertistic ABBA Arena, special construit pentru a gazdui inovatoarea serie de spectcole multimedia dedicate muzicii formației legendare. Cu toții septuagenari, Bjorn Ulvaeus…

- 1 Iunie – Ziua Internationala a Copiilor. Galagie, zambete, zumzet de bebelusi, jocuri si distractie, o zi plina de activitati in aer liber. 1 IUNIE 2022 – IASI – Sub genericul ″1 Iunie – Ziua copiilor de toate varstele″, echipa Teatrului Luceafarul din Iași propune publicului un program bogat, divers,…

- Cunoscutul futurolog Richard van Hooijdonk vine la Iasi, in 27 mai, la IQ Digital Summit, pe scena Teatrului National, unde va vorbi despre viitorul organizatiilor si despre cum ar trebui sa ne pregatim pentru schimbarea continua. Anuntul a fost facut de Dan Radu pe pagina sa de Facebook. "Am fost la…