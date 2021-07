NOSFE si Theo Rose reinterpreteaza “Casuta Noastra”, alaturi de invitati surpriza! Casuța noastra, cuibușor de nebunii, te așteapta ca sa… ii dai play! NOSFE și Theo Rose lanseaza o noua versiune a acestei piese, alaturi de invitați selecți – vloggeri de top și artiști pe masura acestui proiect, care readuce in atenția noastra una dintre cele mai iubite piese de catre publicul din Romania. Cu versuri fresh, ritmuri dinamice și un clip care sa iți dea chef pentru o noua petrecere, Casuța Noastra ne aduce mai aproape weekend-ul, marea și prietenii cu care de-abia așteptam sa ne revedem. Iar, daca vacanța ta de vara inca nu a inceput, deja știm cu ce piesa iți vei incepe playlist-ul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

