NOSFE și Randi lansează prima lor piesă – Frate – despre prietenie și loialitate Prietenia este unul dintre cele mai de preț lucruri pe care le putem avea. Implica loialitate, dragoste și multa ințelegere. Inseamna sa fii dispus sa te sacrifici și sa mergi chiar pana la capatul lumii pentru cel mai bun prieten atunci cand situația o cere. Și, totuși… cat de departe va merge pentru tine? Crezi ca va raspunde in miezul nopții atunci cand vei avea nevoie mare de el? Oare ți-a ascuns vreodata adevarul? Acestea sunt doar o parte din intrebarile care apar in mintea fiecaruia dintre noi atunci cand ascultam noua piesa lansata de NOSFE și Randi și ne gandim la cei mai buni prieteni… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-am petrecut toata vara dansand in același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vara al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, o colaborare fresh cu dou-ul care face senzație pe scena electronica, format din surorile NERVO, Alexandra Stan a revenit astazi cu o noua piesa, intitulata…

- Anastasia și NOSFE colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Verde”, un single sensibil despre lupta pe care doi indragostiți o poarta pentru iubire și fericire. Produsa de catre Mario Morreti, „Verde” este despre doi oameni vulnerabili in fața iubirii, care sunt supuși incercarilor și obstacolelor…

- Glockenbach a lansat noua lor piesa dance pop electrizanta, „Brooklyn”, care ne trezește nostalgia nopților de vara petrecute dansand in diverse locuri. Venind in urma pieselor apreciate, „Redlight” feat. ClockClock și „Dancing In The Dirt” feat. Mougleta, colectivul de producatori Glockenbach prezinta…

- La o luna distanța de la lansarea colaborarii alaturi de Jah Khalib, Irina Rimes lanseaza varianta in limba romana a piesei ”Navsegda”, cu Grasu XXL. ”Pentru totdeauna” este o piesa cu un mesaj puternic in care iubirea devine doar o amintire a unui trecut frumos, unde versurile te vor purta prin toate…

- Eugenia Nicolae este o apariție proaspata in peisajul muzical romanesc, iar muzica ei imbina pop-ul și elemente de folclor. Anul acesta Eugenia a lansat 3 piese care s-au bucurat de aprecierea publicului și a oamenilor din industrie. Acum vine cu o piesa noua, compusa impreuna cu Randi in studiourile…

- In anul 2012 era in topurile muzicale din toata lumea cu piesa “Dalinda” care a facut furori peste tot, iar acum lanseaza “Ven atras”, un fel de continuare a celebrului sau single! Alex Mica iși dorește sa revina la stilul muzical care l-a consacrat așa ca se pregatește sa “rupa” din nou topurile muzicale!…

- Simpatica Alessiah lanseaza o piesa fresh in limba engleza, intitulata „See You Follow”, insoțita și de un videoclip captivant de la primele secunde. Ritmata și catchy, piesa cu beat uptempo a fost compusa de Ionuț Catana și produsa de Ion Chirinciuc. Versurile cantecului au fost scrise chiar de Alessiah,…

- ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol.…