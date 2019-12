Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei. Trupa lui Aleksandar Todorov va intalni in dubla mansa campioana CSM Oradea, formatie pe care nu a reusit s-o mai invinga de patru jocuri. Primul meci se va disputa in Banie,…

- Trupa mexicana de heavy metal S7N (Seven) se afla in turneu european de promovare a noului single al formatiei, „Insane”. Europe by Insanity Tour se va opri si in Oradea, marti 3 decembrie, ora 19:00, cu un concert in Rock Fort (str. Iuliu Maniu 52/A). S7N s-a infiintat in 2012 in…

- Ziarul Unirea Suma URIAȘA pe care o va incasa trupa CARGO pentru un concert la Alba Iulia, de Ziua Naționala a Romaniei Cargo, celebra trupa rock inființata la Timișoara acum 34 de ani, va primi puțin peste 40.000 de lei plus TVA (10.000 de euro) pentru un concert de 60 de minute organizat de Centrul…

- Trupa „vocal instrumentala de doua voci si o chitara” Țapinarii revine la Timișoara, pentru lansarea celui de-al zecelea album discografic din cariera, care poarta numele de „Sageata spre Cer”. La sfarșitul saptamanii trecute, formatia alcatuita din Cosmin Covei si Adrian Tanase a susținut doua concerte…

- Legendarul Lige Curry, basistul celebrei formații Parliament / Funkadelic, va face un popas la Timișoara, evenimentul find inclus in cel de-al doilea turneu european al formației Ligedelic Mothership Connection, numit The Second Coming . Alaturi de el se va afla un alt star cunoscut din echipa Parliament…

- Formația timișoreana Kings Are Overrated va susține un concert la Radio Guerilla miercuri 16 octombrie de la ora 18, la emisiunea Nesemnații cu Bogdan Șerban, artiștii fiind printre semifinaliștii concursului Deer Music. Format in Timișoara la sfarșitul anului trecut, proiectul Kings Are Overrated este…

- Unul din cele mai respectate nume ale muzicii autohtone, Alexandru Andrieș, va susține un recital extraordinar in Timișoara, evenimentul fiind inclus in turneul național pe care acesta il intreprinde. „Andrieș – Iese la pensie“, este numele turneului pe care celebrul muzician l-a inceput luna trecuta.…

- Formația scoțiana The Cosmic Dead va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului european al formației care cu cateva zile in urma a lansat cel de-al 8-lea material discografic. Trupa s-a format la inceputul anului 2010 in Glasgow iar primul material discografic…