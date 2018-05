Norvegienii de la Vard construiesc o navă de 170 de milioane de euro în România Nava specializata pentru operațiuni submarine avansate se vrea a fi cea mai buna de pe piata, oferind capacitați de instalare la adancimi mai mari de 2.000 de metri, dar și o capacitate ridicata de incarcare a cablurilor pe platformele rotative, potrivit unui anunt al Vard. Cu o lungime de 172 de metri, nava va putea gazdui un echipaj format din 120 de persoane. Designul navei se face la unitatea Vard din Alesund, Norvegia. Vard si Prysmian lucreaza in prezent la finalizarea designului, iar potrivit contractului, lucrarile de constructie sunt prevazute a incepe pana la sfarsitul acestui an.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

