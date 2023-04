Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți miliardari și multimilionari norvegieni s-au mutat in alte țari, dupa ce guvernul de centru-stanga din Norvegia a majorat in luna noiembrie a anului 2022 taxa pe avere la 1,1%, relateaza The Guardian.

- Migrația oamenilor cu mulți bani – spre Elveția, in general – a venit ca un șoc in societatea norvegiana, mai ales ca fenomenul provoaca pierderi bugetare de zeci de milioane, scrie The Guardian. Un numar record de norvegieni foarte bogați abandoneaza Norvegia și se muta in țarile cu impozite mai reduse,…

- Unul dintre cei mai mari producatori de munitie din Europa sustine ca eforturile sale de a satisface cererea in crestere determinata de razboiul din Ucraina sunt impiedicate de un nou centru de date TikTok, care monopolizeaza energia electrica in regiunea din apropierea celei mai mari fabrici ale sale,…

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a urcat cu 6,7% in trimestrul patru din 2022, cel mai rapid ritm de crestere din 2001, excluzand pandemia, dar salariile, ajustate in functie de inflatie, au scazut cu 2,5%, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS),

- ANAF a publicat in dezbatere un proiect de ordin privind persoanele fizice cu averi mari. Documentul stabileste cum va estima ANAF averile mari, iar cei care se incadreaza in pragul stabilit vor primi notificari privind achitarea obligațiilor fiscale, a informat news.ro. Potrivit instituției conduse…

- Clubul Chelsea Londra l-a achizitionat pe Enzo Fernandez de la Benfica Lisabona, la finalul unei zi intense de negocieri, suma de transfer fiind de 121 de milioane de euro (106.8 milioane de lire sterline), un record pentru Marea Britanie, informeaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la…

- Exporturile de gaze naturale prin conducte ale Norvegiei au crescut cu 3,3% in 2022, aproape de un nou nivel record, statul scandinav majorand semnificativ livrarile, pentru a inlocui gazele rusesti, a anuntat luni operatorul sistemului de conducte, Gassco, transmite Reuters.

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a urcat cu 6,4% in perioada septembrie - noiembrie 2022, cel mai rapid ritm de crestere din 2001, excluzand pandemia, dar salariile, ajustate in functie de inflatie, au scazut cu 2,6%, a anuntat marti Oficiul National de Statistica