- Prishtina (Kosovo) si Inter Club d'Escaldes (Andorra) se vor infrunta in finala barajului de calificare in preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute, marti, in semifinale, potrivit Agerpres. Prishtina a trecut cu 2-0 de Folgore (San Marino), intr-un meci jucat la…

- New York Islanders a fost umilita cu scorul de 8-0 pe patinoarul campioanei en titre Tampa Bay Lightning, care se afla la doar o victorie de a doua sa finala consecutiva a finalei NHL (liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata) - Cupa Stanley, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Tampa…

- Columbianul Luis Fernando Suarez a fost numit in functia de selectioner al echipei Costa Ricai, a anuntat, luni, Federatia costaricana de fotbal intr-un comunicat dat publicitatii, citat de AFP, potrivit Agerpres. Fostul international columbian in varsta de 61 de ani il inlocuieste pe Ronald…

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a declarat duminica seara, dupa ultimul meci din grupa A a Campionatului European, cu Tara Galilor, scor 1-0, ca jucatorii sai s-au descurcat bine si ca el si fotbalistii sunt fericiti, potrivit news.ro. “Nu se putea sa descurcam mai bine de atat. Poate…

- Echipa de fotbal Rapid Bucuresti a invins formatia de liga a treia Progresul Spartac Bucuresti cu scorul de 4-1 (2-0), sambata, intr-un meci amical jucat la Buftea, potrivit Agerpres. Pentru echipa nou-promovata in Liga I au inscris Adrian Balan (25), Antonio Sefer (40), Alex Gheorghe (85)…

- Atacantul congolez Juvhel Tsoumou nu mai este jucatorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, a anuntat clubul, vineri, pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. Sosit la FC Viitorul la inceputul acestui an, Tsoumou a inscris 4 goluri in cele 18 partide in care a evoluat. Citește…

- Spaniolul Xavier Pascual, unul dintre cel mai valorosi antrenori din lume, a semnat un contract pe o perioada de trei ani cu campioana Romaniei la handbal masculin, CS Dinamo Bucuresti, a anuntat, marti, gruparea din Soseaua Stefan cel Mare pe site-ul sau oficial. Xavi Pascual (53 de ani),…

- N-am echipa romaneasca la Final Four-ul de handbal feminin din acest an, dar avem un cuplu de arbitre, Simona Stancu și Cristina Nastase, care vor conduce finala Ligii Campionilor, de la Budapesta. Cele patru echipe calificate in Final Four sunt Gyor, Brest , Vipers Kristiansand și CSKA Moscova. Primele…