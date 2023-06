Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (1 ATP, principal favorit) s-a calificat lejer, duminica seara, in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Lorenzo Musetti (18 ATP, favorit…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-4, 6-1, 6-4, pe chinezul Zhizhen Zhang (locul 71 ATP), intr-o partida disputata sambata.Ruud (24 ani), finalistul editiei trecute…

- Jucatorul francez de tenis Gael Monfils, care urma sa-l intalneasca joi pe danezul Holger Rune, nr.6 mondial, in turul secund la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, a anuntat miercuri seara ca se retrage din competitie din cauza unei accidentari la incheietura mainii stangi, informeaza AFP, potrivit…

- Tanarul tenisman danez Holger Rune (20 de ani), numarul sase mondial, a debutat cu dreptul la actuala editie a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-2, pe americanul Christopher Eubanks, intr-o partida disputata marti, potrivit Agerpres.Rune,…

- Norvegianul Casper Ruud, locul 4 ATP, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de categorie ATP Masters 1000 de la Roma.Ruud a trecut in sferturi de argentinianul Francisco Cerundolo, numarul 31 mondial, scor 7-6 (5), 6-4, in doua ore si cinci minute, conform News.ro. CITESTE SI Romania…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat joi lejer in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-4, de chilianul Nicolas Jarry (58 ATP), potrivit Agerpres.Tsitsipas,…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce a trecut nu fara dificultate, in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-2, de rusul Ivan Gakhov…

- Rafael Nadal a anuntat marti ca nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Ibericul vrea sa fie pregatit 100% pentru Roland Garros, astfel ca nu vrea sa riște in niciun fel inainte de al doilea de Grand Slam al anului. El a declarat ca nu este 100% refacut dupa accidentarea care…