Norvegia va relaxa gradual restricţiile dacă rata de infectare cu COVID-19 scade Norvegia spera sa relaxeze gradual numeroase restrictii legate de pandemia de COVID-19 pana la finalul lunii iunie, dar inainte de a face acest lucru trebuie sa consemneze o scadere a ratei de infectare si a spitalizarilor, a anuntat miercuri premierul Erna Solberg in parlament, transmit Reuters si AFP. Solberg a prezentat un plan in patru etape pentru relaxarea restrictiilor din Norvegia si a afirmat ca primele trei etape ar putea fi incheiate la finalul lunii iunie, posibil ridicarea numeroaselor restrictii asupra circulatiei inaintea vacantei de vara, cu exceptia cazului in care situatia epidemiologica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

