Conductele Rusiei Nord Stream 1 si Nord Stream 2 au explodat in mai multe locuri in aceasta saptamana, deversand gaze in Marea Baltica, in largul coastelor Danemarcei si Suediei. Seismologii au inregistrat explozii in zona. Uniunea Europeana a declarat ca suspecteaza ca pagubele au fost provocate de sabotaje, in timp ce presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Statele Unite si pe aliatii lor ca au aruncat in aer conductele. Washingtonul a spus ca este prea devreme pentru a confirma ca a fost un sabotaj si a respins discutiile ca ar fi responsabil. Norvegia, cel mai mare furnizor de gaze…