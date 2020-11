Norvegia va renunta la cerinta de carantinare in legatura cu coronavirusul pentru delegatii care vor reprezenta Programul Alimentar Mondial (PAM), castigatorul Premiului Nobel pentru Pace din acest an, la ceremonia de inmanare a premiului, care va avea loc luna viitoare la Oslo, relateaza DPA.



Decizia anuntata marti se va aplica pentru delegatia formata din 15-20 de membri care ar urma sa fie condusi de David Beasley, directorul executiv al PAM.



In Norvegia este in prezent in vigoare obligatia ca orice persoana care intra in tara sa stea in carantina timp de zece zile.

…