- Autorizatia prezidentiala pentru actiuni cibernetice extinse (numita formal "Memorandum de Notificare") ofera CIA mai multa libertate in privinta operatiunilor si a obiectivelor vizate, eliminand multe restrictii impuse de precedentele administratii de la Washington. Directiva prezidentiala permite…

- Consilierul lui Dmitrii Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, fostul jurnalist Ivan Sofronov, a fost retinut de FSB pentru spionaj in favoarea NATO. Serviciile speciale ruse sustin ca Sofronov le oferea reprezentantilor NATO informatii ce tin de secretul de stat la Rusiei din domeniul se…

- Procesul impotriva a doi fosti agenti francezi, suspectati de tradare in favoarea Chinei, a inceput luni la Curtea Speciala cu jurati de la Paris, insa are loc cu usile inchise, in vederea ”impiedicarii unor informatii care tin de apararea nationala”, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump citeste notele care ii sunt transmise de serviciile de informatii, a dat asigurari marti Casa Alba, ca raspuns la intrebari despre atitudinea sa intr-un caz in care este implicata Rusia, relateaza AFP.Conform New York Times, serviciile de informatii americane…

- Cotidianul The New York Times , care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca președintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitații naționale au discutat despre aceasta problema in cadrul unei reuniuni la sfarșitul lui martie. Statele Unite au…

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…

- Fostul pușcaș marin american Paul Whelan a fost condamnat la 16 ani de detenție și munca silnica în Rusia pentru acuzații de spionaj în Rusia. Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj în favoarea SUA dupa un proces…