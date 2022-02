Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos vor creste numarul militarilor in cadrul grupului tactic de lupta al NATO din Lituania, de la 270 la 350, a anuntat miercuri ministrul olandez al apararii, Kajsa Ollongren, citata de Reuters, pe fondul tensiunilor crescute intre Occident si Rusia legate de Ucraina. Trupele olandeze…

- Germania va trimite 350 de soldati suplimentari in Lituania, in cadrul unei operatiuni a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in conditiile tensiunilor intre Rusia si Ucraina, a anuntat luni ministrul german al apararii, informeaza AFP. "Armata germana trimite 350 de soldati…

- Liderii Germaniei, Frantei si Poloniei se vor intalni la 8 februarie la Berlin, a declarat sambata pentru Reuters consilierul presedintiei poloneze, Pawel Szrot, ca parte a eforturilor diplomatice de detensionare, dupa ce Rusia a comasat circa 100.000 de militari in apropierea granitei cu Ucraina.

- Boris Johnson a declarat in Parlamentul de la Londra ca și a trimis amenințari dure catre Moscova.Boris Johnson le-a spus parlamentarilor ca Marea Britanie „cauta sa contribuie la orice noua desfașurare a NATO”, aliații avand soldați pregatiți și nave de razboi și

- Kremlinul denunta marti plasarea in alerta a mii de militari americani, in criza ruso-occidentala privind Ucraina, pe care o considera o noua ”exacerbare a tensiunilor” de catre Washngton, relateaza AFP. ”Cu o mare ingrijorare constatam aceste actiuni americane”, a subliniat un purtator de…

- Uniunea Europeana discuta cu partenerii sai despre o posibila crestere a livrarilor gaze catre blocul comunitar, a declarat comisarul pentru Energie, Kadri Simson, dupa o intalnire cu ministrii europeni ai energiei care a avut loc sambata, in Franta, transmite Reuters.

- Noul ministru bulgar al Apararii, Stefan Ianev, se opune desfasurarii de trupe NATO suplimentare in Bulgaria, una dintre optiunile discutate de alianta in contextul escaladarii tensiunilor de catre Rusia la granita sa cu Ucraina, relateaza Euractiv.

- Presedintii Ucrainei, Volodimir Zelenski, Poloniei, Andrej Duda, si Lituaniei, Gitanas Nauseda, se vor intalni luni, la Kiev, la un summit pentru a aborda chestiuni de securitate si cooperare regionala.