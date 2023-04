Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a declarat ca a informat Broadcom cu privire la obiectia sa conform careia acordul ar putea restrange concurenta pe pietele globale pentru furnizarea de asa-numitele adaptoare gazda pentru canal de fibra (FC HBA) si adaptoare de stocare, prin limitarea accesului hardware-ului concurentilor la…

- In martie 2021, la doua luni dupa ce FBI l-a arestat pe Dominic Pezzola (un barbat din New York, care a intrat in Capitoliu), sub acuzațiile legate de atacul de la Capitoliu, unul dintre agenții principali din acest caz a facut o marturisire neobișnuita. Pe canalul criptat de comunicare Lync, sistemul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, potrivit unei surse diplomatice citate de The Sun, preluat de Reuters și Agerpres.

- Grupul de mercenari Wagner vrea sa recruteze 30.000 de luptatori pana la jumatatea lunii mai, a anunțat fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, citat de Reuters.

- Romania, mai atractiva pentru investițiiVolumul investițiilor nete realizate in economia naționala a crescut cu 8.5% fata de anul precedent, insumand 150 mld. RON. Doar in T4 2022, investițiile nete au totalizat 54.2 mld. RON, marcand o creștere de 17.2% fata de anul anterior. La nivel anual,…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat luni o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, transmit agentiile de presa. Președintele american a calatorit cu trenul de la granița Poloniei și…

- Romanii, mai avuțiValoarea activelor imobiliare ale romanilor a crescut cu 11% in primul semestru al anului 2022, comparativ cu anul precedent, ajungand la 2,194 mld. RON, un nivel record pentru ultimul deceniu. Creșterea a fost influențata, in principal, de creșterea preturilor proprietaților…