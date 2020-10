Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Radoi a facut multe schimbari si mizeaza pe Ianis Hagi din primul minut. Dupa dezamagirea din Islanda, Romania merge in Norvegia pentru a incerca sa mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care inseamna și ratarea ultimei șanse…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a susținut o conferința de presa inaintea meciului Romaniei cu Norvegia din Liga Națiunilor. Norvegia – Romania, meci din Liga Națiunilor, se joaca duminica, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV „Am experiența…

- Am intrat în saptamâna decisiva: mai este puțin timp pâna la barajul cu Islanda, iar Mirel Radoi încearca sa puna la punct ultimele detalii înainte de importanta partida de joi (21:45, LiveText pe HotNews.ro). Selecționerul a precizat și de cine se teme cel mai mult înainte…

- Nationala Romaniei a urcat trei pozitii, pana pe locul 34, cu 1.483 de puncte, in primul clasament FIFA/Coca-Cola publicat dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Aversarele Romaniei din grupa de Liga Natiunilor ocupa urmatoarele locuri: Austria - locul 27, cu 1.505…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei, a surprins in victoria cu Austria, 3-2, in Liga Națiunilor, prin nefolosirea lui Ianis Hagi. Dupa ce mijlocașul lui Rangers a fost titular contra Irlandei de Nord și a fost criticat dur pentru prestația sa, selecționerul Romaniei a decis sa nu mizeze pe el contra…

- Inainte de Austria - Romania, cel de-al doilea meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, Ianis Hagi (21 de ani), a acordat un interviu site-ului oficial al FRF, in care a adus in discuție noutațile aduse Mirel Radoi la prima reprezentativa. Schimbat de Radoi la pauza in meciul cu Irlanda de Nord…

- AUSTRIA ROMANIA. Glenn Nyberg va fi ajutat de compatriotii sai Mahbod Beigi si Andreas Soderqvist. Rezerva va fi Mohammed Al-Hakim. Meciul de luni, de la Klagenfurt, va fi transmis de Pro TV. ROMANIA - IRLANDA DE NORD 1-1 in LIGA NATIUNILOR. Radoi, ce ghinion! "Tricolorii", egalati pe final…

- Selectionerul echipei nationale, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online organizata inaintea startului noii editii a Ligii Natiunilor, ca Austria este principala candidata la castigarea grupei din care mai fac parte Romania, Irlanda de Nord si Norvegia. "Cred ca Austria…