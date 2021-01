Norvegia: Premierul Erna Solberg anunţă restricţii suplimentare pentru prevenirea unui nou val epidemic Norvegia va impune restrictii suplimentare pentru a impiedica un nou val de infectari cu coronavirus, a anuntat duminica prim-ministrul Erna Solberg, informeaza Reuters si AFP.



'Coronavirusul nu a luat vacanta de Craciun (...). Din nefericire, vedem deja semnele unui nou val. Numarul de cazuri creste si infectia se raspandeste in noi zone', a spus sefa guvernului, chemandu-si compatriotii 'sa ia o pauza de la viata sociala timp de doua saptamani'.



Pana la 18 ianuarie va fi interzis sa se serveasca alcool in baruri si restaurante, care raman totusi deschise,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

