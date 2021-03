Norvegia: Premierul Erna Solberg a prezentat scuze după ce a încălcat regulile anti-COVID-19 Premierul norvegian Erna Solberg si-a cerut scuze dupa dezvaluiri jenante potrivit carora ea si familia ei au incalcat regulile anti-COVID19 intr-o tara in care se pune mare pret pe egalitatea in fata legii, relateaza AFP.



Cu ocazia implinirii varstei de 60 de ani la sfarsitul lunii februarie, Erna Solberg si-a reunit familia in statiunea de schi Geilo, incalcand regulile si recomandarile privind limitarea interactiunii sociale pentru stoparea epidemiei de coronavirus, a dezvaluit postul public NRK.



