Norvegia, noua campioană mondială la handbal feminin. Nordicele au făcut o repriză secundă de vis, cu Franța Reprezentativa Norvegiei a castigat Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania. Nordicele au invins in finala naționala Frantei, cu scorul de 29-22, intr-un meci disputat duminica.Franta a dominat prima repriza și a intrat la pauza cu un avans de patru goluri, scor 16-12. Norvegia a avut insa o repriza secunda exceptionala, primind doar 6 goluri si marcand 17.Norvegia a fost adversara a Romaniei in prima faza a grupelor, cand s-a impus cu 33 la 22. Norvegia nu mai castigase titlul mondial din 2015, acesta fiind al patrulea (1999, 2011, 2015, 2021). Franta ramane cu titlurile mondiale din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

