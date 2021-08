Norvegia lansează prima navă de marfă care circulă fără echipaj. O investiție de milioane de euro și emisii zero O companie norvegiana a creat prima nava de marfa autonoma cu emisii zero din lume. Ambarcațiunea va face prima calatorie, fara echipaj la bord, inainte de sfarșitul anului, pe ruta care leaga doua orașe din Norvegia. Vasul a costat in jur de 25 milioane de dolari, uriașa investiție fiind facuta „in numele mediului“. Intreaga calatorie […] The post Norvegia lanseaza prima nava de marfa care circula fara echipaj. O investiție de milioane de euro și emisii zero first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

