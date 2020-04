Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia isi extinde pana la 16 mai controalele la frontiera introduse in timpul crizei coronavirusului, a anuntat joi Ministerul Justitiei, potrivit DPA. Masura urmareste sa reduca si mai mult limitarea raspandirii noului coronavirus. Daca Oslo vrea sa extinda controalele la frontiera pentru inca 90…

- Lorzii drogurilor din America Latina au trimis in ultimele saptamani in Europa numeroase transporturi cu cocaina, desi epidemia de coronavirus a sufocat comertul transatlantic legal, au afirmat responsabili anti-drog de rang inalt, potrivit Reuters.Industria drogurilor a fost la randul ei…

- Cantareata Britney Spears le-a povestit, pe Instagram, fanilor cum a dat foc salii de sport pe care o are acasa, anunța MEDIAFAX.Cantareata Britney Spears s-a intors in sala de sport la sase luni de la incendiu. Citește și: Scandalos! Un cunoscut medic acuza abuzuri ale Poliției! ‘Umilința…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Europa a inregistrat un declin semnificativ in luna martie in contextul pandemiei de COVID-19, care a venit cu o serie de restrictii de calatorie, a comunicat joi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), informeaza DPA.Conform EASO, in martie…

- Dan Petrescu a dezvaluit ce face in timpul epidemiei. Tehnicianul CFR-ului se afla in autoizolare in Cluj. Desi antrenamentele au fost intrerupte, Dan Petrescu spune ca merge zilnic la stadion si se ocupa de probleme administrative, anunța MEDIAFAX.Antrenorul CFR Cluj Dan Petrescu spune ca…

- Mijlocasul echipei AS Monaco, Cesc Fabregas, a anuntat ca strabunica sa in varsta de 95 de ani a invins noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Cesc Fabregas a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant adresat strabunicii sale in varsta de 95 de ani care s-a vindecat de COVID-19.…

- Controalele introduse de Croatia in legatura cu noul coronavirus la unele puncte de trecere a frontierei cu Slovenia sunt ineficiente si daunatoare din punct de vedere economic, a declarat joi premierul sloven Marjan Sarec, transmite agentia croata de presa HINA. La punctele de frontiera…

- Guvernul ar putea lua in discutie in sedinta de miercuri un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții…