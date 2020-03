Norvegia ÎNCHIDE totul pentru limitarea epidemiei de coronavirus: Rămân deschise doar magazinele alimentare Autoritatile din Norvegia au anuntat, joi seara, cele mai stricte masuri aplicate "pe timp de pace", pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX. Norvegia va aplica cele mai dure masuri "de pe timp de pace", a declarat joi seara Bent Høie, ministrul norvegian al Sanatatii, citat de postul NRK si de publicatia The Week. Citește și: Ce rușine! In plina criza pe coronavirus, Guvernul PNL, proiect de ordin pentru uciderea a peste 14.000 de femele și pui de caprioare "Sunt cele mai ample masuri pe care populatia Norvegiei le-a experimentat pe timp de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decis sa inchida toate magazinele, cu exceptia celor alimentare si a farmaciilor, pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, scriu publicatiile din Peninsula."Vor fi inchise toate magazinele, cu exceptia celor cu bunuri necesare, precum farmaciile si cele alimentare.…

- Agentia France Presse a realizat miercuri un sumar al principalelor masuri luate in Europa pentru limitarea epidemiei de COVID-19, provocata de noul coronavirus.In Italia, tara europeana cea mai afectata, celor 60 de milioane de locuitori li s-a recomandat sa ramana acasa pana in 3 aprilie.…

- Evenimentele cu peste 1.000 de oameni au fost interzise in Franta, țara in care au fost confirmate 1.126 de cazuri de coronavirus. Masura ar putea sa nu fie aplicata pentru proteste, examene si transport public, potrivit Mediafax.Franta a interzis evenimentele la care participa peste 1.000…

- Guvernul italian a anuntat ca va dubla pana la 7,5 miliarde de euro fondurile ce vor fi alocate prin pachetul de masuri destinat sa atenueze impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite joi dpa, potrivit Agerpres.Banii vor oferi finantare suplimentara pentru serviciile nationale…

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...

- In Iran exista temeri ca Guvernul, nepregatit pentru a face fața focarului, ascunde gravitatea epidemiei de coronavirus. Potrivit surselor BBC Persia, ar exista 210 de decese in spitalele din intreaga țara, majoritatea in Teheran.Epidemia de coronavirus a dus la moartea a 210 persoane in Iran,…

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.