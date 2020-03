Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi va inchide frontierele cu Polonia si Norvegia si va bloca accesul strainilor in tara pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat premierul Mihail Misustin, potrivit The Moscow Times, potrivit Mediafax.Rusia isi va inchide frontierele cu Polonia si Norvegia si va bloca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 616locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 538 locuri de munca pentru: analist relații clienți, faianțar/pavator, muncitor agricol;Germania – 41 locuri de munca pentru: bucatar, camerista/roomboy, mecanic…

- Tripp Shaw, un baiețel în vârsta de 4 ani din statul Indiana, a murit dupa ce a fost împușcat accidental duminica trecuta. Copilul se juca wrestling cu tatal sau atunci când arma barbatului s-a descarcat, potrivit informațiilor oferite de poliție, noteaza The Independent.​Copilul…

- Un roman a ramas in Iasi fara o masina Tesla de 286.800 de lei dupa ce politistii au descoperit ca autoturismul figura ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Norvegia, in luna octombrie a anului trecut. „Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- O furtuna extrema de zapada, numita Hephaestion, a acoperit Grecia, Turcia, Balcanii si zona Mediteranei cu un strat gros de ninsoare. Acest lucru vine in conditiile in care Scandinavia sufera de asemenea o criza dramatica de frig, deoarece temperaturile scad in regiune. In Grecia, zapada uriasa coincide…

- CHIȘINAU, 23 dec – Sputnik. A decedat Georgeta Snegur, soția primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. De asemenea, Georgeta Snegur este mama diplomatei Natalia Gherman, fost ministru al Afacerilor Externe, vicepremier al Republicii Moldova și fosta ambasadoare in Austria,…