Guvernul norvegian a ordonat duminica inasprirea restrictiilor in orasul Bergen din sud-vestul tarii si in localitatile invecinate, pentru a stavili raspandirea unui focar cu variante mutante de coronavirus, mai contagioase, informeaza dpa. Masurile includ inchiderea temporara a magazinelor neesentiale, precum si a librariilor, muzeelor, salilor de fitness si bazinelor de inot. Exceptie vor face magazinele alimentare, farmaciile si statiile de benzina. „Trebuie sa inasprim masurile in localitatile unde se inregistreaza focare cu variante mai contagioase” de coronavirus, a declarat ministrul norvegian…