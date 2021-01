Norvegia ia noi măsuri în lupta cu SARS-COV-2: fără alcool în localuri și fără musafiri la domiciliu Norvegia a inregistrat o crestere a numarului de cazuri in ultima luna si acum estimeaza ca numarul R - care reprezinta numarul mediu de persoane la care o persoana infectata va transmite virusul - se ridica la 1,3. Pana in prezent in Norvegia au fost raportate puțin peste 50.000 de cazuri de coronavirus, iar 436 de oameni au pierdut lupta cu pandemia. In țara nordica s-au facut deja puțin peste cinci milioane de teste. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

