Ministrul norvegian de externe, Ine Eriksen Soereide, a declarat luni ca guvernul de la Oslo examineaza daca sa solicite Washingtonului prelungirea desfasurarii de militari americani in Norvegia, o prezenta care a iritat tara vecina Rusia.



In jur de 330 de puscasi marini americani sunt programati sa ramana pana la sfarsitul lui 2018, dupa ce un contingent initial a sosit in ianuarie 2017, acestea fiind primele trupe straine stationate in statul nordic membru al NATO de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial.



'Ne aflam in prezent in faza in care discutam diferite…