- Alimentele ultraprocesate, cum ar fi chipsurile, fursecurile și ciocolata, sunt proiectate pentru a crea dependența. Aceasta este concluzia la care a ajuns profesorul Barry Smith, expert in alimentația multisenzoriala de la Universitatea din Londra. Specialistul, care a colaborat cu mari companii precum…

- „Aș vrea sa va semnalez o problema veche, de 2-3 ani, care inca persista și in prezent, deși s-au facut numeroase reclamații la Aquabis, la ANPC, cereri la primarie și multe altele…! La Rodna locuitorii de pe strada Poderei și strada Magurii nu au apa curenta potabila! Nici pe timp de iarna, dar nici…

- Alex Velea, in varsta de 40 de ani, formeaza un cuplu cu Antonia de mai mulți ani. Au doi copii și in curand vor face pasul cel mare. Artistul a mai fost insa casatorit, cu Ana Maria, de care a divorțat in 2014.Artistul a fost casatorit cu Ana Maria Mircea din 2010 pana in 2014. Cei doi au fost cununați…

- Reprezentantii Muzeului de Arta Constanta au participat, in perioada 27 ndash; 30 mai 2024, la Istanbul, la implementarea proiectului cultural "Fascinatia Orientului in arta contemporana". Muzeul de Arta Constanta a fost partener alaturi de Institutul Cultural Roman "Dimitrie Cantemir" din Istanbul…

- De ani buni, o strada din imediata vecinatate a centrului orasului asteapta asfaltul si canalizarea. Locuitorii si-au pierdut rabdare si spun ca nu mai au incredere in promisiunile administratiei locale. La fiecare ploaie mai puternica strada se umple cu apa fiindca aici nu exista canalizare pluviala.…

- Se anunța lucrari de reparații la rețeaua de termoficare din București. Pe durata acestor lucrari, sute de blocuri din mai multe sectoare ale Capitalei vor ramane fara apa calda. O veste „lovește” in a doua zi a acestei saptamani. Locuitorii a sute de blocuri din Capitala se vor vedea nevoiți sa incalzeasca…

- Puțini sunt cei care știu ca Andreea Marin a mai fost casatorita inainte de a ajunge in fața altarului cu Ștefan Banica Jr. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” s-a casatorit cand avea doar 21 de ani și a divorțat 3 ani mai tarziu.Andreea Marin, una dintre cele mai iubite vedete de televiziune…

- Locuitorii din sectorul 6 al Capitalei sunt ingroziți de crima care a avut loc noaptea trecuta, iar astazi au ieșit la iveala detalii ingrozitoare in cazul crimei din Parcul Crangași, inclusiv motivul pentru care barbatul a fost batut cu batele, dupa ce victima facuse un gest frumos. Parcul Crangași,…