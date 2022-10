Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana i-a indemnat, miercuri, pe miniștrii apararii din blocul comunitar sa coordoneze achizițiile de arme, pentru a obține condiții mai bune de la furnizori, in timp ce incearca sa refaca stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, transmite Reuters. Țarile occidentale vor sa iși refaca…

- Divizia 101 Aeropurtata a armatei Statelor Unite a fost desfașurata in Europa pentru prima oara in aproape 80 de ani, in condițiile tensiunilor uriașe dintre Rusia și NATO. Unitatea, poreclita „Screaming Eagles”, este antrenata sa acționeze pe orice camp de lupta din lume imediat. Canalul american de…

- Un nou val de explozii este raportat marți dimineața in mai multe orașe din Ucraina, la o zi dupa ce Rusia a atacat cu drone kamikaze mai multe orașe. Forțele armate rusești continua sa atace regiunea Kiev, sirenele de raid aerian sunand de aproximativ trei ore – a raportat, marti dimineata, Oleksi…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…

- Recolta de cereale a Ucrainei in acest an ar putea scadea pana la 52,5 – 55,4 milioane de tone, de la nivelul record de 86 milioane de tone, din cauza invadarii tarii de catre Rusia, care a provocat reducerea suprafetei cultivate, au estimate, miercuri, analistii companiei de consultanta APK-Inform,…

- Ambasada SUA de la Kiev, ingrijorata in legatura cu posibilitatea tot mai mare a unor atacuri rusesti in Ucraina zilele urmatoare, in jurul Zilei Independentei din aceasta tara, le-a cerut din nou cetatenilor americani sa plece daca pot face asta in siguranta, potrivit Reuters. „Departamentul de Stat…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri…