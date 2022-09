Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere, se va intalni joi cu producatorii de gaze pentru a discuta contractele de furnizare pe termen lung, care ar putea ajuta la stabilizarea preturilor la vanzarile de gaze catre Europa, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere, se va intalni joi cu producatorii de gaze pentru a discuta contractele de furnizare pe termen lung, care ar putea ajuta la stabilizarea preturilor la vanzarile de gaze catre Europa, transmite Reuters.

- Pretul gazelor naturale la bursele din Marea Britanie si Tarile de Jos a crescut miercuri, dupa ce Comisia Europeana a omis sa includa o propunere anterioara, vizand plafonarea preturilor pentru gazele naturale importate, in pachetul sau de masuri destinat combaterii exploziei preturilor la energie,…

- Consumatorii europeni au nevoie de un plafon al tuturor preturilor angro ale gazelor, mai degraba decat de unul ”politic” pentru importurile rusesti, a declarat joi ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Banca Centrala Europeana va majora din nou ratele dobanzilor joi pentru a lupta impotriva inflației galopante și, avand in vedere ca se ia in considerare o mișcare mare și una record, singura intrebare este cu cat, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, și-a subliniat luni prioritațile principale – inclusiv obiectivul sau de a pregati tehnologia de conducere autonoma a producatorului de mașini electrice pana la sfarșitul anului. Musk a spus ca spera ca ar putea fi lansat pe scara larga in Statele Unite și, eventual, in Europa,…

- Norvegia are nevoie de mai multe investitii in infrastructura si in cresterea activitatii extractive in nord pentru a-si mentine statutul de furnizor stabil de gaze si petrol in Europa pe termen lung, a semnalat joi, intr-un comunicat, Departamentul pentru Petrol (OD), citat de agentia EFE. Fii…

- Comisia Europeana a aprobat comercializarea vaccinului Imvanex impotriva variolei maimuței, ținand seama de recomandarea Agenției Europene a Medicamentului (EMA), dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a declarat variola maimuței o urgența de sanatate de interes internațional, anunța agențiile de…