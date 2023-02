Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse.

Rusia si China vor efectua manevre navale in apele teritoriale ale Africii de Sud, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, scrie Mediafax.

Serviciile de informatii ruse si-au intetit activitatea in Germania in timpul actualului razboi din Ucraina, potrivit Serviciului de Informatii Interne german, informeaza dpa.

Rusia preconizeaza sa mențina si in anul 2023 acelasi volum de petrol pompat prin conducta Drujba, care traverseaza teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul adjunct rus de externe, Mihail Galuzin.

Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters.

Premierul finlandez, Sanna Marin, a spus ca Europa "nu este suficient de puternica" pentru a infrunta de una singura invadarea Ucrainei de catre Rusia și a trebuit sa se bazeze pe sprijinul Statelor Unite, conform BBC, scrie Rador.

Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța

China indeamna toti actorii la "calm", in urma unor informatiilor despre caderea in Polonia a unor rachete, moartea a doi polonezi si plasarea in alerta a armatei poloneze, relateaza AFP, potrivit News.ro.