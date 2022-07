Norvegia, ajutor suplimentar de un milion de euro, pentru Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, castigatoarea editiei Eurovision Song Contest 2022, a anuntat ca va organiza un turneu in Europa cu scopul de a strange fonduri pentru armata ucraineana si fundatiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. Liderul Oleg Psiuk a declarat, marti, in timpul unei conferinte…

- Cetațenii ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu avem date, dar am vazut semne aratand ca ucraineni sunt dusi din Ucraina in Rusia”, a spus…

- Liderii grupului G7, grupul principalelor state industrializate, se reunesc duminica, prin videoconferința, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina și noi sancțiuni impuse Rusiei. La discuții vor participa atat Joe Biden, cat și Volodimir Zelenski. Joe Biden a declarat ca va discuta cu liderii…

- Autoritatile de securitate ucrainene afirma ca au descoperit o retea de agenti rusi care activau in Ucraina, informeaza, luni, DPA. Unul dintre acesti spioni se infiltrase chiar in Statul Major al armatei ucrainene, a dezvaluit Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski,…

- Imagini dramatice surprinse, joi, in buncarele uzinei Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Mariupol, arata condițiile in care traiesc luptatorii din orașul-port și civilii care s-au adapostit aici: intuneric, inghesuiala, apa pe terminate. Vineri dimineața, biroul președintelui Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre vizita oficalilor romani, intr-un nou discurs, subliniind ca Ucraina si Romania impartasesc o viziune comuna cu privire la perspectivele si amenintarile la adresa unitatii europene. “Premierul Romaniei a facut o vizita la Kiev. I-am multumit…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- Liderii din aproximativ 40 de țrai se reunesc, marți, in Germania, la invitația SUA, pentru a discuta masurile de ajutor pentru Ucraina. Secretarul de stat al Apararii din Statele Unite a declarat, dupa vizita la Kiev din ziua de Paște, ca Ucraina poate caștiga razboiul cu Rusia daca are mijloacele…