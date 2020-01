Norvegia acordă compensaţii unui bărbat condamnat pentru spionaj în Rusia Un norvegian condamnat pentru spionaj in Rusia si eliberat anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri a anuntat joi ca guvernul de la Oslo i-a acordat compensatii, relateaza DPA.



Frode Berg, un fost politist de frontiera, a fost arestat de serviciul rus de securitate la Moscova in decembrie 2017 si condamnat la 14 ani de inchisoare pentru spionaj.



El a negat ca era agent si a pledat nevinovat la procesul sau ce a avut loc la Moscova in aprilie.



Norvegia i-a acordat acum lui Berg compensatii in valoare de 4,3 milioane de coroane (476.000 de dolari), potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

