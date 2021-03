Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 59.522 de persoane cu varsta de peste 55 de ani au fost programate la imunizare cu vaccinul anti-COVID AstraZeneca incepand din momentul in care s-a ridicat restrictia de varsta. ‘Din momentul ridicarii restrictiei de varsta pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, 59.522 de…

- Autoritațile au luat decizia renunțarii la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca, anunța, luni, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV),astfel ca și cei peste 55 de ani pot folosi serul.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat, luni, renunțarea la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca.

- Centrele mobile care vor vaccina in mediul rural vor funcționa, cel mai probabil, din luna aprilie, spune medicul Valeriu Gheorghita. Autoritațile se gandesc inclusiv la inființarea unor centre mobile in cabinetele medicilor de familie. Cel mai probabil vaccinul Johnson va primi zilele urmatoare…

- Guvernul german amenința ca va acționa in justiție companiile care nu iși respecta obligațiile de livrare a vaccinurilor catre Uniunea Europeana. Pe de alta parte, face comenzi de doze pentru anul viitor.

- La recomandarea specialistilor, guvernul german intentioneaza sa renunte la prioritatea acordata celor in varsta de peste 65 de ani la vaccinarea impotriva coronavirusului cu produsul AstraZeneca, a anuntat sambata ministrul sanatatii, Jens Spahn, citat de AFP. ‘Acum vom revizui ordinea de vaccinare’,…

- Norvegia a subliniat luni ca nu s-a stabilit o legatura intre vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19 si decesul unor persoane vaccinate in aceasta tara scandinava, recomandand totusi o evaluare medicala inainte de vaccinarea persoanelor in varsta si foarte fragile, relateaza AFP. De la…

- Naturalistul britanic David Attenborough, in varsta de 94 de ani, a fost vaccinat impotriva Covid-19, relateaza BBC. Nu este cunoscut ce vaccin a primit cunoscutul realizator si prezentator de televiziune, avand in vedere ca in Marea Britanie trei seruri au primit aprobare pentru utilizare…