Norvegia: A început operaţiunea de excavare a unei bărci vikinge, prima descoperită după o pauză de peste un secol Norvegia a demarat vineri lucrarile ce vizeaza excavarea unei barci vikinge, prima ambarcatiune de acest tip care va fi dezgropata in aceasta tara dupa mai mult de 100 de ani, in urma unei descoperiri rare, care ii va ajuta pe oamenii de stiinta sa isi imbogateasca cunostintele despre acea epoca, informeaza AFP. Ingropata sub un strat de pamant cu grosimea de aproximativ o jumatate de metru intr-un tumulus ce acopera un mormant viking, barca din Gjellestad, o localitate din sud-estul Norvegiei, a fost descoperita in 2018 cu ajutorul unui radar. Ramasitele sale se aflau intr-o stare foarte precara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

