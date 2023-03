Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a avut anul trecut venituri record din petrol si gaze, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina, care a propulsat preturile la gaze naturale la valori record in Europa, arata datele oficiale publicate luni.

- Statul norvegian a incasat anul trecut venituri record din petrol si gaze, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina care a propulsat preturile la gaze naturale la valori record in Europa, arata datele oficiale, transmite AFP, preluat de Agerpres.

- "O infrangere militara definitiva (a Rusiei in Ucraina) mai poate fi intarziata (doar) cu pretul vietilor a sute de mii de mobilizati (rezervistii rusi inrolati recent de Moscova, n.r.), insa, in final, ea este inevitabila", a afirmat Navalnii intr-un mesaj postat luni de echipa sa pe retelele sociale."Combinatia…

- Statul rus va deveni in urmatorii ani "mult mai autoritar si militarizat", au estimat luni serviciile de informatii norvegiene, potrivit carora Rusia si China raman principalele amenintari la adresa Norvegiei, relateaza France Presse, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana și alte state internaționale, Rusia a reușit sa mențina un nivel ridicat al livrarilor de petrol transportat pe mare. Saptamana trecuta, fluxurile au atins cel mai mare nivel din aprilie 2022, cu 3,8 milioane de barili pe zi. Analizele arata ca Romania…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe canalul de Telegram o serie de imagini cu trupe ucrainene și salvatori in acțiune, impreuna cu acest mesaj in ucraineana și engleza. „Luptam pentru Ucraina, pentru valorile care unesc Europa și lumea democratica, pentru valoarea globala a vieții. Pentru…

- Sistemele de rachete Patriot au fost mult timp ravnite de aliații SUA șiconsiderate un scut de aparare in Europa, Orientul Mijlociu și in Pacific. Americanii au de gand sa trimita o baterie Patriot in Ucraina, insa specialiștii avertizeaza ca eficiența sistemului este limitata și posibil ca acesta…

- Votul Austriei cu privire la intrarea Romaniei in Schengen a uimit toata Europa. Deși statul are numeroase companii la noi in țara, loc de unde se caștiga sume uriașe de bani. Care este cel mai vandut aliment de catre aceștia pe marile piețe.