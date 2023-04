Norvegia a anuntat joi expulzarea a 15 angajati ai ambasadei Rusiei la Oslo pe care ii considera „agenti de informatii” operand sub acoperirea posturilor diplomatice, informeaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres. „Acesti 15 agenti de informatii sunt declarati indezirabili pentru ca desfasoara activitati care sunt incompatibile cu statutul lor diplomatic”, a declarat ministrul […] The post Norvegia a expulzat 15 angajati ai ambasadei Rusiei la Oslo pe care ii considera „agenti de informatii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .