Stiri pe aceeasi tema

- Statul norvegian a incasat anul trecut venituri record din petrol si gaze, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina care a propulsat preturile la gaze naturale la valori record in Europa, arata datele oficiale publicate luni, transmite AFP.

- Norvegia a avut anul trecut venituri record din petrol si gaze, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina, care a propulsat preturile la gaze naturale la valori record in Europa, arata datele oficiale publicate luni.

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

- Turismul strain in Rusia a scazut in 2022 la sub 4% din nivelurile de dinaintea pandemiei, in conditiile in care tara s-a confruntat cu o condamnare internationala pentru invazia sa in Ucraina, a declarat Asociatia operatorilor de turism din Rusia (ATOR).

- Primul an de razboi in Europa, cu impact la nivel mondial, se incheie fara un orizont de pace. Jurnalistul IIie Pintea, trimis special al Radio Romania ActuaIitați in Ucraina, impartașește publicului clipe de emoție, suferința și speranța surprinse in expoziția sa de fotografie, Ucraina – Chipuri ale…

- Preturile de referinta la gaze pe piata din Europa sunt in scadere in noul an, in conditiile in care vremea blanda a redus cererea, transmite DPA.La hub-ul TTF de la Amsterdam, cotatiile la gaze naturale cu livrare in luna urmatoare au scazut miercuri dimineata, 4 ianuarie, la 69 euro pentru un Megawatt-ora,…

- Prețul gazelor este in scadere in Europa: Tarifele au ajuns sa fie mai mici decat cele de la inceputul razboiului Prețul gazelor este in scadere in Europa: Tarifele au ajuns sa fie mai mici decat cele de la inceputul razboiului Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri…

- Pe masura ce anul 2022 se apropie de sfarșit, razboiul din Ucraina se dezlanțuie fara incetare. Președintele rus Vladimir Putin vede ceea ce el numește inca o „operație militara speciala” ca pe o lupta pe viața sau pe moarte cu Statele Unite și aliații sai din NATO.