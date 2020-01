Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Indiei, New Delhi, s-a confruntat luni cu cea mai scazuta temperatura de peste un secol, pe fondul unui val puternic de frig in partea de nord a tarii, informeaza marti BBC, anunța AGERPRES.O ceata groasa a cuprins orasul luni, in conditiile in care temperatura maxima a scazut la…

- Cerul va fi temporar noros și trecator vor fi condiții pentru precipitații slabe mixte, in noaptea de Revelion, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Cei ce petrec Anul Nou in strada trebuie sa știe ca, in cursul nopții de marți spre miercuri (31 decembrie/1 ianuarie), temperatura…

- Vremea va fi in general calda și frumoasa, iar temperaturile maxime vor fi mult mai ridicate decat valorile normale acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraCerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Vremea la munte se anunța a fi mohorata la sfarșitul acestei saptamani, deși meteorologii au anunțat temperaturi peste limita normala in aproape toate regiunile țarii, in special in sud-estul și centrul țarii. In stațiunile montane din Brașov și de pe Valea Prahovei sunt anunțate ploi, iar la altitudini…

- Vremea va fi inchisa, iar meteorologii anunța pentru azi ploi, lapovița și ninsori in majoritatea zonelor țarii, potrivit Antena 3. Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada și se vor incadra intre -5 și 5 grade.In regiunile din vestul, nordul si centrul tarii, vremea va fi inchisa, iar aria…

- Octombrie 2019 a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume, a anuntat marti serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, mentionand ca este a cincea luna consecutiva care a depasit sau s-a apropiat de un nivel record, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Luna…

- Vremea se incalzește miercuri, in mai multe orașe din țara fiind inregistrate temperaturi de primavara. In București vor fi 20 de grade, iar temperaturile maxime vor ajunge la 22 de grade Celsius, conform meteorologilor, citați de Mediafax. In schimb, in vestul și nordul țarii va ploua slab, iar vantul…

- Vremea va ramane și azi, 5 octombrie, rece și mohorata, atat in Capitala, cat și in alte zone. In București temperaturile vor fi intre intre 8 și 16 grade Celsius. Vantul va sufla cu o viteza de 10 km/h și vor fi posibile ploi. De altfel, sambata dimineața, la ora 09:00, expira alerta meteo de ploi,…