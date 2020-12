Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters, anunța AGERPRES. Alunecarea de teren s-a produs…

- Vietnamul se pregateste de evacuarea a circa 1,3 milioane de locuitori, ca masura de precautie luata inaintea sosirii taifunului Molave care a lovit in cursul noptii Filipine, unde cel putin 12 pescari au fost dati disparuti si au fost inregistrate inundatii si alunecari de teren, relateaza luni…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi supus unei interventii chirurgicale saptamana aceasta pentru inlocuirea unei valve cardiace, a informat joi intr-un comunicat Palatul Regal din Oslo, potrivit Reuters. Monarhul in varsta de 83 de ani, care nu are in mod oficial puteri politice, este seful…