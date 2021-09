Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule și compuși chimici rezultați din acea zona, a declarat la Digi24,…

- Sateliții au urmarit cum vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma a erupt duminica, ducand la evacuarea a mii de rezidenți și turiști.Satelitul european Sentinel-2 de observare a Pamantului a fotografiat erupția in timp ce a zburat peste vulcan luni.

- Eruptia vulcanului din La Palma continua sa afecteze zonele populate ale insulei. Aproximativ 10.000 de persoane sunt evacuate de pe insula. In prezent, lava avanseaza cu 300 de metri pe ora spre ocean. Autoritatile din Palma au precizat ca vulcanul a emis deja peste 20.000 de tone de dioxid…

- Dupa 50 de ani de la ultima erupție, ieri vulcanul Cumbre Vieja a erupt din nou, asta dupa o saptamana de activitate seismologica. Iata unde se afla insula La Palma și cum arata inainte de acest fenomen.