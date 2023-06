Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au anunțat ca fumul provocat de incendiile din Canada va ajunge in Romania. Cand se va intampla asta, dar și ce precizari au facut meteorogii in acest sens. Avem sau nu motive sa nee ingrijoram? Cerul din New York a fost acoperit de „norii” toxici.

- Fumul emanat de incendiile din Canada ajunge in Romania. Este sau nu periculos? Ce spun specialiștii de la Copernicus Fumul emanat de incendiile forestiere fara precedent din Canada a ajuns luni in Europa Occidentala și este de așteptat sa ajunga in Romania spre sfarșitul saptamanii, incepand de vineri. …

- In urma cu cateva momente, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Specialiștii au anunțat ca vremea se incalzeste si in țara noastra, iar asta dupa un inceput de vara cu ploi, vijelii, grindina si inundatii. Dupa furtuni, in Romania noastra urmeaza un val de…

- Unii specialiști sunt de parere ca fumul toxic care a acoperit New York ar fi putut sa le scurteze viața oamenilor cu o ora. Ce s-a anunțat și de ce se trage un semnal de alarma dupa incendiile din Canada.

- Fumul de la sutele de incendii care ard in Canada, care a acoperit deja parți din SUA și a plasat aproximativ 75 de milioane de persoane sub alerta privind calitatea aerului, a ajuns pana in Norvegia, potrivit oamenilor de știința din aceasta țara, noteaza CNN.In ultimele zile, coloanele de fum s-au…

- Autoritatile din New York, Toronto si Ottawa au avertizat, marti, locuitorii cu privire la riscurile pentru sanatate generate de aerul poluat de fumul provenit de incendiile de vegetatie fara precedent de la inceputul verii din estul Canadei. Un inceput neobisnuit de timpuriu si intens al sezonului…

- Pierderile economice globale din 2022 cauzate de dezastre naturale au atins 313 miliarde de dolari, cu 4% peste media secolului 21, arata un studio al AON, unul dintre liderii globali ai pietei brokerilor de asigurari. Romania se afla pe locul doi in Europa, dupa Spania, in ceea ce priveste incendiile…

- Instabilitatea atmosferica ramane accentuata in Romania, pe fondul ciclonului mediteranean care a devastat Europa, insa in weekend vremea se incalzește. Meteorologii anunța ploi abundente in special in jumatatea vestica a țarii, dar și episoade cu vijelii puternice.