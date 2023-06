Norul de fum din Canada ajunge şi în România. La ce să ne așteptăm! Explicații de la nivelul ANM Vin explicații importante de la nivelul Administrației Naționale de Metrorologie (ANM) despre norul de fum generat de incendiile majore de vegetație din Canada. Fumul urmeaza sa ajunga și deasupra țarii noastre, in curand. Sunt motive de ingrijorare? Un director din cadrul ANM spune la ce ne-am putea aștepta. Dupa ce recent norul de fum de […] The post Norul de fum din Canada ajunge si in Romania. La ce sa ne așteptam! Explicații de la nivelul ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Norul de fum provocat de incendiile de vegetatie din Canada a ajuns si in Europa, urmand ca, in doar cateva zile, sa fie deasupra Romaniei. Ce spun specialiștii, la ce ar trebui sa ne așteptam in perioada urmatoare. Avem sau nu motive sa ne ingrijoram? Fumul provocat de incendiile din Canada ajunge…

- Fumul de la incendiile de vegetatie din Canada a ajuns si in Europa si, in cateva zile, va fi deasupra Romaniei. Specialistii ne linistesc! Nu va fi un risc pentru sanatatea noastra pentru ca particulele raman la altitudini mari. In schimb, peste ocean, 20 de state americane sunt in stare de alerta…

- Specialiștii au anunțat ca fumul provocat de incendiile din Canada va ajunge in Romania. Cand se va intampla asta, dar și ce precizari au facut meteorogii in acest sens. Avem sau nu motive sa nee ingrijoram? Cerul din New York a fost acoperit de „norii” toxici.

- Nivelul unui lac din Romania inregistreaza o creștere rapida, de la o zi la alta. Locuitorii din zona sunt ingrijorați de ce este mai rau. De 20 de ani, apele provenite din galeriile miniere au inceput sa se acumuleze in fosta cariera miniera Teliuc, din Hunedoara. In tot acest timp, lacul a crescut…

- Incendii in Canada: 'Putin probabil' ca fumul sa afecteze aerul europenilor.Fumul emanat de incendiile forestiere fara precedent din Canada a ajuns luni in Europa Occidentala, insa particulele fine pe care le contine circula la cativa kilometri altitudine si este "putin probabil" sa aiba un impact…

- BMW Romania a transmis, la solicitarea „Adevarul”, un punct de vedere in cazul mașinii BMW X7 mild hybrid, care a luat foc in noaptea de 13 spre 14 iunie 2023 in timp ce era parcata in garajul unei locuințe din Dumbravița, langa Timișoara.

- Autoritatile din New York, Toronto si Ottawa au avertizat, marti, locuitorii cu privire la riscurile pentru sanatate generate de aerul poluat de fumul provenit de incendiile de vegetatie fara precedent de la inceputul verii din estul Canadei. Un inceput neobisnuit de timpuriu si intens al sezonului…

- Romania mizeaza in continuare pe cooperarea cu companiile canadiene pentru dezvoltarea programului nuclear civil, i-a spus, miercuri, in timpul unei discuții telefonice Nicolae Ciuca premierului canadian Justin Trudeau.Relațiile deosebite dintre Romania și Canada se bazeaza pe colaborarea tradiționala…