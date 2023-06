Norul de fum de la incendiile din Canada ajunge şi în România Norul de fum de la incendiile de vegetatie din Canada a ajuns deasupra Frantei, acolo unde s-a intins peste trei sferturi din tara. Meteorologii spun ca fumul va persista deasupra Europei pana la finalul saptamanii. In aceasta seara sau sambata va ajunge și deasupra Romaniei. ”Vorbim despre posibilitatea ca intr-adevar sa fie ajuns particule și in zona țarii noastre avand in vedere circulația atmosferei, insa care sa nu puna probleme din aceasta perspectiva. Privind simularile la nivel european, concentrații extrem de mici de aerosol la nivel inalt in atmosfera, dar fara nici o semnificație, ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

