Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in comuna Finta din judetul Dambovita. In apa s-au gasit bacterii periculoase si clor peste limita admisa. Potrivit primelor analize, apa ar fi infestata si cu bacteria E. Coli. Igienizarea intregului sistem de furnizare a apei va dura cateva zile, timp in care locuitorii comunei nu vor…

- Probleme la parametrii microbiologici ai apei furnizate in comuna Finta, din sudul judetului. Compania de Apa a anuntat ca in Post-ul DAMBOVITA: Bacterii coliforme si E.coli descoperite in reteau de apa dintr-o comuna. Oamenilor li se va duce apa potabila apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agenții economici care desfașoara activitați pe o raza de 22 de kilometri din vecinatatea drumurilor naționale (DN-urilor) platesc taxe de drum suplimentare fața de firmele care au activitatea in celelalte zone, astfel ca un parlamentar propune anularea acestor tarife, pe motiv de discriminare. Compania…

- Compania care detine branduri precum Gucci si Balenciaga a incercat sa-l plateasca pe „regele blugilor de tip skinny” cu mai putin de 1 milion de euro anul trecut, insa acesta a dat grupul Kering in judecata si a a castigat procesul impotriva companiei, potrivit Bloomberg. In procesul designerului…

- In perioada Sarbatorilor, in mai multe zone ale orașului a curs apa murdara la robinete, lucru semnalat de mai mulți cetațeni și la Compania de Apa. “In perioada Sarbatorilor Pascale, 25 de reclamații au fost inregistrate la Dispeceratul Companiei de Apa Buzau cu privire la calitatea apei potabile.…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a facut vineri, 30 martie o vizita de lucru in judetul Dambovita. Prima oprire a fost in orasul Pucioasa unde a fost asteptat de primarul Constantin Ana, presedintele CJ, Daniel Comanescu, subprefectul Florina Muresan, vicepresedintii Luciana Cristea si Alin…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a facut vineri, 30 martie o vizita de lucru in judetul Dambovita. Prima oprire a fost in orașul Pucioasa unde a fost așteptat de primarul Constantin Ana, președintele CJ, Daniel Comanescu, subprefectul Florina Mureșan, vicepreședinții Luciana Cristea și…

- Hans Rausing, cetatean suedez, in varsta de 91 de ani detine in tara noastra prin compania daneza Ingleby 20.000 de hectare de teren in Lugoj si Caras Severin, dar si paduri, scrie capital.ro. Ingleby a intrat in Romania printr-o serie de preluari succesive de suprafete mari si compacte de terenuri,…