Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, sambata dimineața, pe marginea drumului, intre Agigea și Eforie. Un barbat a fost gasit fara viața, cu rani grave la cap. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și incearca sa afle cine este victima, dar și imprejurarile decesului, scrie news.ro.

- Un restaurant aflat in Timis, pe drumul national care face legatura intre Lugoj si Faget, cunoscut ca hanul „Ana Lugojana“, a devenit faimos pentru clatite. Toti turistii care trec prin zona opresc pentru a incerca delicioasele preparate. Puțini știu insa cum s-a nascut acest loc.

- Mai multe documente ale Primariei Glina au fost gasite aruncate la groapa de gunoi Glina. Unele dintre ele erau arse și peste toate s-a aruncat un strat generos de pamant pentru a le fi, probabil, pierdute urmele.

- Pompierii militari inca lucreaza cu sase autospeciale pentru stingerea incendiului de la groapa de gunoi din zona Tirighina. Focul a cuprins aproximativ patru hectare, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cpt. Dan Ionascu. „Dupa 23 de…

- Un barbat a murit pe loc dupa ce masina condusa de sotia sa a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. O femeie, de 50 de ani, din Caransebeș, conducea luni dupa-amiaza un autoturism dinspre Baile Herculane catre Caransebeș. In localitatea Sadova Veche, la km 432, a parasit…

- Mii de tineri și-au petrecut zilele de vacanța la malul marii, lasand in urma lor zeci de gunoaie aruncate chiar pe nisip! Iata cum a fost filmata plaja din Vama Veche dupa petrecerea de 1 Mai și de ce internauții s-au revoltat.

- VIDEO – Cea mai mare groapa de gunoi din India a luat foc. Imaginile iți taie respirațiaCea mai mare groapa de gunoi din India arde de mai bine de 17 ore. E vorba despre groapa de gunoi de la Ghazipur, din Delhi. Pompierii inca se lupta din greu pentru a stinge flacarile, transmit autoritațile.

- VIDEO ȘTIREA TA: Groapa de gunoi improvizata in Alba Iulia: Mormane de deșeuri pe marginea drumului, in apropierea unor camine studențești Groapa de gunoi improvizata in Alba Iulia: Mormane de deșeuri pe marginea drumului, in apropierea unor camine studențești Deșeuri menajere și alimentare, resturi…