Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung. Un vehicul marca Volkswagen Sharan, inmatriculat in Romania si condus de un roman in varsta de…

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Cand oamenii aud cuvantul “lacrimi” se gandesc cel mai des la situații triste, care provoaca multa suferința și uita ca acestea pot aparea in ochii lor sau pot sa vada persoanelor dragi izbucnind in plans și in zilele speciale, fericite din viața lor. Același lucru se intampla și atunci cand vorbim…

- Cutremurator! Gheorghe, un barbat de numai 31 de ani, s-a stins din viața dupa o suferința lunga, la un spital din Germania. El a fost diagnosticat cu tumoare la ficat, care s-a extins in timp la stomac, apoi in tot corpul. Ultima dorința a barbatului a fost sa fie inmormantat in Romania, insa familia…

- Cupa Mondiala ne propune astazi 3 meciuri cum mai bune de a ne livra profit. Mizam pe disputele grupei F Germania – Suedia și Coreea de Sud – Mexic, precum și pe Belgia – Tunisia, prima disputa a celei de-a doua etape a grupei G. Biletul zilei Ziua se deschide cu Belgia – Tunsia, confruntare […] The…

- Rasturnare de situatie in cazul mortii Iuliei, copila de 15 ani injunghiata cu bestialitate intr-un parc din Germania. Dupa ce au audiat deja mai mulți oameni, anchetatorii germani și-au intreptat atenția spre iubitul adolescentei. Și asta dupa ce prietenele Iuliei au facut declarații neașteptate. (Oferta…

- Psihiatrul Manfred Spitzer, psiholog și cercetator in neuroștiințe, fost profesor la Harvard, in prezent șeful clinicii din Ulm Germania, i-a acordat un interviu jurnalistului TVR Catalin Ștefanescu. Profesorul explica ca demența inseamna pur și simplu, degradarea minții, termenul provenind din latina…