- Pepe a facut primele declarații, dupa nunta cu soția lui, Yasmine Pascu. Artistul a facut un eveniment fara obligații pentru invitați. Ce a marturisit indragitul cantareț, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au casatorit duminica și au avut o nunta ca-n povești. Actrița spune ca atat ea, cat și soțul ei, au avut mari emoții in ziua cea mare și s-au agitat pentru ca evenimentul sa iasa așa cum au visat.

- Cea mai așteptata gala de box a avut loc in Craiova, la sfarșitul saptamanii trecute! Ronald Gavril a avut un adversar pe masura insa a reușit sa caștige și sa pastreze centura WBC Latinp. Atat iubita lui, Anamaria Prodan, cat și mama pugilistului au fost acolo pentru a-l susține la orice pas.

- Cristina Cioran iubește din nou și pare sa fie mai fericita ca niciodata. In cadrul unei intervenții telefonice in emisiunea Știrile Antena Stars, vedeta a vorbit despre barbatul care o face sa uite de tot chinul prin care a trecut cu tatal fetiței sale, Alex Dobrescu.

- De cateva zile bune, Emilia Ghinescu traiește in teroare! Artista primește zeci de apeluri in miez de noapte și vrea sa ceara ajutorul oamenilor legii. Interpreta de folclor a facut primele declarații despre situația cu care se confrunta in prezent.

- Laura Cosoi a trait momente intense in timpul filmarilor pentru emisiunea Vacanța de Vedeta. Prezentatoarea TV a fost emoționata profund. Iata ce s-a intamplat pe platourile de filmare, in timp ce vorbea despre mama ei.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda implinesc noua ani de cand au spus “DA” in fața ofițerului starii civile. Prezentatoarea TV și artistul traiesc o frumoasa poveste de dragoste și au impreuna doua fetițe superbe. Și pe plan profesional totul le merge de minune, caci au o mulțime de proiecte impreuna,…

- George Nicolescu, artistul care s-a nascut orb, a murit astazi, la 74 de ani. Soția lui i-a fost, de departe, cel mai important sprijin in lupta cu boala. Cantarețul a fost operat vinerea trecuta și trebuia sa fie externat ieri, dar starea lui s-a agravat, atunci cand a fost dus la terapie intensiva.