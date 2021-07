Un tezaur cu peste 100 de monede romane si podoabe de argint, descoperite anul trecut intr-o curte din comuna doljeana Pielesti, vor intra in patrimoniul Muzeului Olteniei din Craiova. Descoperirea a fost facuta in timp ce un localnic facea sapaturi de amenajare a unei piscine. Obiectele au fost evaluate la o vechime de aproape 2.300 de ani. Recompensa a fost stabilita recent in cuantum de 45- din valoarea tezaurului. "Un tezaur veritabil, descoperit in curtea unui doljean, a intrat in patrimoniul Muzeului Olteniei din Craiova. Peste 100 de monede romane si podoabe de argint, vechi de aproape…