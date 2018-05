Un australian a dat lovitura la loterie, la nici o saptamana de la prima reusita. Un barbat in varsta de 40 de ani, din suburbia Bondi (Sydney), a carui identitate nu a fost dezvaluita, a castigat la 6 mai 1.020.487 de dolari australieni (644.000 de euro), dupa care sambata a dat din nou lovitura, obtinand […] Noroc chior : a castigat de doua ori la loto intr-o saptamana is a post from: Ziarul National